Autostrada A9 uscita Como: coda chilometrica

Ci segnalano oggi, 11 ottobre, dalla tarda mattinata code lunghissime sull'autostrada A9, in uscita Como. Questi disagi sono dati dai nuovi lavori in autostrada A9. A essere interessata da un grande intervento di manutenzione è la corsia che corre in direzione sud, nel tratto compreso tra il km 40 e il km 36. Si prevede che i lavori, e duqneu la chiusura della corsia, durino dal 6 al 27 ottobre 2020. I veicoli provenienti da entrambe le direzioni viaggeranno sulla corsia nord che sarà resa a doppio senso di circolazione.“

Molti lettori ci hanno scritto e segnalato che il traffico, anche oggi ( domenica), in qul tratto è congestionato e si prospettano lunghi periodi di attesa in coda.