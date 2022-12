Perché c'era un autobus di linea parcheggiato sul marciapiede vicino a un bar di via Belvedere

Un autobus di linea in sosta sul marciapiede in via Belvedere a Como. La foto inviata alla redazione di QuiComo da un lettore è stata scattata la mattina del 29 dicembre 2022 poco dopo le ore 6 del mattino. Come si può vedere il mezzo di Asf Autolinee era spento, parcheggiato a bordo strada nelle immediate vicinanze di un bar e di una sala slot. A bordo non c'era nessuno. L'azienda di trasporti dopo avere appurato che nessun mezzo si sia guastato lungo via Belvedere ha approfondito la segnalazione. "Il mezzo è stato fermo meno di dieci minuti - hanno detto da Asf Autolinee - perché purtroppo l'autista ha avuto un'urgenza, per la precisione ha avuto un bisogno fisiologico e non ha potuto fare altro che sostare qualche minuto per recarsi alla toilette del bar". Insomma, un fuori programma che può capitare. Del tutto comprensibile la condotta dell'autista che non ha, dunque, fermato il mezzo per fare colazione o giocare ai videopoker.