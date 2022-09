In spregio di Rapinese: le auto ticinesi imperterrite in sosta vietata

Sembra non avere molti effetti di deterrenza la politica "del carro attrezzi" promossa dal sindaco di Como Alessandro Rapinese per contrastare il fenomeno degli automobilisti ticinesi incivili. Molti automobilisti svizzeri, infatti, se prendono la multa non la pagano, forse consapevoli del fatto che difficilmente la polizia locale del Comune di Como riesce ad esigere oltre frontiera il pagamento della contravvenzione lasciata sul parabrezza.

Il carro attrezzi serve, in teoria, proprio a costringere i ticinesi multati, per esempio per divieto di sosta, a pagare la multa (oltre che ovviamente la rimozione del veicolo). Evidentemente, però, molti di loro non hanno ancora ben capito cosa rischiano, o forse, semplicemente, pensano che il rischio valga il gioco. Alle 15 del 3 settembre 2022, per esempio, un Suv era bellamente posteggiato in piazza Volta sulla pavimentazione destinata alla funzione di marciapiede.