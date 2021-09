Menefreghisti della sosta: in via Cetti il camion non passa

In via Francesco Cetti a Como i camion, anche quelli di dimensioni più contenute, non possono transitare. Colpa dei "menefreghisti" della sosta. Probabilmente non si tratta di vera e propria sosta abusiva, perché se è vero che non sono segnalati posteggi lungo la via, è anche vero che non è presente un esplicito cartello di divieto di sosta. Ma quelle auto parcheggiate rappresentano un intralcio per i mezzi di grandi dimensioni che magari si trovano in zona per motivi di lavoro, come quello da cui è stata scattata la foto che pubblichiamo. Si tratta di una camion utilizzato per il trasporto di materiale da cava e che questa mattina - 13 settembre 2021 - era impiegato in un cantiere della zona.