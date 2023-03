Coda in viale Lecco? Per evitarla c'è chi va contromano in via Perlasca

Da alcune mattine Como sta vivendo gravi disagi alla viabilità. A causa del restringimento della carreggiata del lungolago per consentire i lavori per le paratie, lunghe code nelle ore di punta si formano sia in via Torno che in via Manzoni e viale Lecco. Proprio per tentare di aggirare la coda di viale Lecco qualche automobilista ha pensato di percorrere via Perlasca contromano per uscire in via Dante (evitando così anche il semaforo di via Tommaso Grossi). Una lettrice di QuiComo ha inviato alla redazione una foto-segnalazione dove si vedono ben due auto (una dietro l'altra) in senso vietato in via Perlasca.