L'auto di Apple Maps a Como: fotografa le strade, poi sosta sulla fermata del bus

Avvistata in città l'automobile di Apple Maps Imagery Collection, la macchina dotata di una tecnologica e avanzatissima fotocamera a 360 gradi che opera per conto della nota azienda di Cupertino. L'auto in questione si aggirava ieri, 28 marzo 2023, per le strade di Como e del lago. Lo scopo è quello di mappare tutte le strade per rendere poi disponibile agli utenti Apple le mappe stradali virtuali, con visione in soggettiva. Nel primo pomeriggio l'auto è stata vista, però, parcheggiata sulla fermata dell'autobus in via Zezio, con le quattro frecce accese e senza nessuno al suo interno. E' stata l'occasione per poterla scrutare da vicino e cogliere a distanza ravvicinata i particolari che rendono questo veicolo così unico, a partire, ovviamente, dall'apparecchiatura fotografica installata sul tettuccio.

