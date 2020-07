Atterraggio di fortuna per una mongolfiera a Senna Comasco: il video

Questa mattina dalla zona di senna comasco si intravedeva la mongolfiera Balloon Tour fare uno dei sui giri, non so se di prova oppure per uno scorcio dell'alba; era molto alta e andando verso Cantù x lavoro ho notato che seguisse la mia stessa direzione. Arrivato in azienda si è fatta sempre più vicina ed ha iniziato a scendere. Pochi momenti e già sobbalzava sul terreno fronte i capannoni delle ditte tra cui la mia, un attimo di preoccupazione per le due persone a bordo visto che con il vento si stava spostando verso la strada e le medesime aziende. Fortunatamente le manovre del pilota e delle persone arrivate sul posto, la mongolfiera si è fermata evitando il peggio. Attimi veloci ed è stata sgonfiata e portata via.