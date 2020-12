Parco di Villa Olmo: da una settimana i cancelli vengono aperti sempre in ritardo

Buongiorno, avendo già avvertito sia il Comune che i vigili senza successo, volevo segnalare a QuiComo che da circa una settimana il parco di Villa Olmo che, in base agli orari esposti dovrebbe aprire alle ore 7, a quell'ora non è mai aperto. Io sono un'abituale frequentatrice del parco e tutte le mattine ci vado presto col cane. Non si parla di un ritardo di qualche minuto: stamattina (venerdì 18 dicembre, ndr) era ancora chiuso alle 7.30 e ieri è stato aperto alle 8. Considerato che dobbiamo evitare assembramenti, che a breve nuovamente non potremo più uscire dal Comune e che quella è una delle poche aree verdi della città, trovo inaccettabile un tale disservizio. Mi è stato detto che è stata cambiata la società di vigilanza incaricata dell'apertura e della chiusura dei cancelli. La cosa certa è che fino a settimana scorsa gli orari erano regolarmente rispettati. Vi ringrazio per l'attenzione e vi garantisco che oltre a me sono parecchi i cittadini molto seccati della cosa. Distinti saluti, Michela De Matteis.