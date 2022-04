Inutile la segnalazione del papà premuroso: alla fine l'altalena pericolante si è rotta

Alla fine l'altalena per bambini del parco giochi di piazza del Popolo a Como si è rotta. Inutile la segnalazione di un padre premuroso che nel luglio 2021 aveva documentato come e quanto i due anelli della catena agganciati al "cestino" dove si siedono i bambini erano molto consumati.

Considerando il fatto che quella è un'altalena utilizzata da bimbi molto piccoli, a volte appena in grado di stare in piedi da soli, l'auspicio del padre (e di QuiComo che ha pubblicato la segnalazione) era che per una volta si corresse ai ripari in tempo con la dovuta manutenzione. Non ci risulta che qualche bambino si sia fatto male, ma certo non c'era bisogno di aspettare che la catena si rompesse e di correre inutili rischi.