Albate, molte siringhe e boccette di metadone in terra al parco giochi

Sotto gli occhi di tutti nel parchetto di Albate in via Canturina ci sono siringhe usate e gettate a terra, boccette di metadone e altri rifiuti "tossici". Tutto questo non è passato inosservato ai residenti che oggi, sul gruppo Facebook Sei di Albate se... e qualcuno di loro inviandoci foto, si sono lamentati di questa pericolosa incuria. Il tutto è già stato segnalato, da parte di alcuni residenti della zona alle autorità competenti. Oltre alle siringhe e al metadone è stato fatto notare anche il cancello rotto sulla via Canturina, molto pericoloso per i bambini. Insomma, in tempi di Covid i giochi per bambini nei parchi non si possono usare, ma certe brutte e pericolose abitudini restano sempre.