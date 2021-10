A Cavallasca una sorgente d'acqua dall'asfalto: con il gelo cosa accadrà?

Via Indipendenza, 31 · Cavallasca

Un lettore di QuiComo segnala la presenza da circa due mesi di una sorta di "sorgente" d'acqua che affiora dall'asfalto. Siamo nel Comune di San Fermo della Battaglia (frazione di Cavallasca) lungo la strada provinciale cosiddetta Garibaldina. La segnalazione è volta non solo a evidenziare il lento ma costante avallamento della strada in quel punto, ma anche e soprattutto il rischio che con il gelo l'acqua possa diventare una grossa lastra di ghiaccio, pericolosissima per auto e moto.