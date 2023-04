La cittadina di Como che misura le buche in via Rosales: "Sono voragini"

Buche anzi voragini quelle che tappezzano via Rosales a Como. La lettrice che ci fa questa segnalazione allega davvero moltissime foto (ne abbiamo selezionate solo alcune) dove fa vedere che prende anche le misure. Ci spiega che alcune sono profonde diversi centimetri ma che non si azzarda a darci una misurazione precisa (ma alcune, metro alla mano hanno dei picchi di profondità di almeno 5 cm) perché si allargano e peggiorano a vista d'occhio. Oltre al fastidio estetico, parliamo di buche pericolose per chi circola a piedi o in macchina. La cosa assurda - ci racconta - è che se anche volessimo, per ipotesi, sistemare noi almeno quelle più pericolose, non potremmo perché in Italia si rischia la multa.

"Vi allego testimonianza delle voragini che abbelliscono via Rosales e che sprofondano ogni giorno di più. Una situazione indegna che va avanti da 3 anni e che nessuno provvede a sistemare. Nonostante le numerose segnalazioni dei residenti, il Comune se ne lava le mani. Alla faccia della connessione internet stragalattica- che comunque non c'è- se qualcuno volesse provvedere personalmente a coprire le buche, almeno quelle che si trovano davanti ai rispettivi accessi, per mettere al sicuro caviglie e copertoni, nel Paese dei Barzellettieri si ritroverebbe pure multato, come testimoniato da precedenti articoli in merito. Quindi siamo "cornuti e mazziati". Firmato una cittadina nauseata".