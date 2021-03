È una nostra lettrice a mandarci questo video, girato stamattina 5 marzo, a Como in via Venturino. "Stanno davvero esagerando- ci scrive- la parte finale via Venturino sta diventando una discarica a cielo aperto",

In effetti nel video si vede un grande cumulo di materiali una specie di montagnetta fatta di tegole e detriti vari: c'è anche una vasca da bagno. L'area sta diventando una sorta di discarica abusiva dove tutti si sentono autorizzati a buttare qualsiasi cosa.