31 agosto è la festa del patrono di Como, ma anziché Sant'Abbondio sul cartello luminoso si ricorda Sant'Aristide

Il 31 agosto è la festa del patrono della città di Como, Sant'Abbondio, ma la persona che gestisce i messaggi che compaiono sui cartelli luminosi del Comune ha preferito non ricordare il nostro santo, bensì un altro. Sul cartello installato appena fuori dalla stazione di Como Lago insieme alla data, alla temperatura e all'orario è apparso il nome di Sant'Aristide. Un errore? In realtà no: per il calendario cristiano Sant'Abbondio si celebra il 2 aprile sebbene la festa a lui dedicato in quanto patrono di Como ricorra il 31 agosto, giorno dedicato in realtà a Sant'Aristide. Ad accorgersi di questa apparente incongruenza è stato il lettore Roberto Mariano, autore della foto qui pubblicata.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.