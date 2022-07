Como si trasforma in un'escape room a cielo aperto: come funziona il gioco

Como è la prima città italiana dove verrà inaugurato un nuovo modello di escape room. Non si tratta della classica esperienza, ma piuttosto di una sua versione 2.0. Grazie a Sato Code sarà possibile vivere il divertimento tipico di un'escape room senza però dover essere confinati in una stanza: si gioca in giro per tutta la città, un'avventura in real-life che rende il gioco non solo un'esperienza da condividere con amici o la famiglia ma anche uno strumento di cultura che permette di esplorare una città fuori dai luoghi comuni, scoprendone tutti i segreti.

"L'impressione - assicura i, team di Sato Code - sarà quella di trovarsi in un film alla Dan Brown, cercando indizi per le vie della città e risolvendo un enigma dopo l'altro, assottigliando il confine tra gioco e realtà tanto che verrà spontaneo chiedersi cosa abbia sempre fatto parte della storia di una città e cosa sia stato installato da Sato Code. Sato Code ha alle spalle anni di esperienza, diversi percorsi in tutta la Svizzera e migliaia di giocatori affezionati, e mira a far scoprire o riscoprire le città in un modo del tutto nuovo unendo il mondo reale e quello digitale".

L'esperienza è pensata per tutti e non ha bisogno di prenotazione. E' possibile giocare a qualsiasi ora: per iniziare basta che ognuno scarichi la app Sato Code sul proprio smartphone. Arrivati al punto di partenza indicato nella app, bisognerà creare la squadra e iniziate l'avventura. I gruppi sono composti da un minimo di 2 ad un massimo di 4 persone per squadra. Ognuno riceverà informazioni complementari. Bisogna mettere insieme i pezzi e scoprire dove porta il gioco entrando in una storia fatta di misteri e enigmi tutti da risolvere con i propri compagni di squadra. Sato Code arriverà a Como il 12 luglio 2022 al prezzo di 9 euro a persona. Maggiori informazioni sul sito di Sato Code.