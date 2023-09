Un nuovo spettacolare passaggio del trenino di satelliti Starlink sul cielo di Como

Stasera 27 settembre 2023 ci sarà un nuovo passaggio (della durata di circa 4 minuti) del trenino di satelliti Starlink. Come spiega il portale Passione Astronomia, sarà visibile in tutta Italia da ovest a sud ed è quindi utile fare riferimento alle bussole dei cellulari.

Per sapere esattamente quando i satelliti passeranno su Como (anche se indicativamente sarà alle 20.40) ci si può collegare anche al sito Heavens-Above e selezionare in alto a destra la propria città.

Cosa sono i satelliti Starlink

Si tratta dei satelliti della costellazione artificiale Starlink nata per fornire servizi internet ad alta velocità anche nelle aree più difficili da raggiungere sulla Terra, come aree di guerra ad esempio. Il progetto è sviluppato dalla SpaceX di Elon Musk ed è attivo dal 2015.

Questi satelliti, che offrono uno spettacolo molto suggestivo, vengono lanciati in orbita in gruppi che orbitano intorno alla Terra e in questi mesi estivi sono stati avvistati in molte regioni Italiane. Sembra che intorno all’orbita del nostro pianeta ne circolino oltre 5000 e sono tutti visibili anche a occhio nudo.