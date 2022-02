Gita fuori porta per San Valentino: per i più audaci una pasticceria che sforna peni e vagine

San Valentino la festa degli innamorati. Un giorno da festeggiare con romanticismo ma anche con un pò di ironia e sfrontatezza. Per gli innamorati più audaci e scherzosi ecco che a Milano ha aperto una pasticceria, Mr. Dick, che sforna waffle a forma di peni e vagine. Il locale, inaugurato sabato 29 gennaio, si trova al civico 83 di Corso Porta Ticinese, in pieno centro. Come riportato dai colleghi di MilanoToday, il giorno dell'inaugurazione la pasticceria è stata invasa e le code per entrare duravano anche due ore.

"Grazie a chi è stato al gioco, grazie a chi ci ha fatti ridere e grazie anche a chi ci ha criticato. È solo l’inizio di una fantastica avventura", hanno scritto i titolari attraverso un post su Instagram.

All'interno del locale i titolari offrono ai clienti un assortimento di dolci ricoperti di cioccolato e creme, che il commesso serve loro facendo commenti "senza peli sulla lingua". "Abbiamo voluto creare quest'atmosfera perché questo luogo non è solo una pasticceria, ma anche un posto dove poter parlare di sesso in modo libero - spiegano Stefano e Claudia, titolari di Mr. Dick - Il nostro sogno è di aprirne uno in ogni città d'Italia. Ci rivolgiamo ai ragazzi, e per questo abbiamo scelto di aprirlo vicino alla movida dei navigli. Vogliamo che qui la gente possa divertirsi parlando con naturalezza della sessualità, uscendone con in mano un buon dolce".