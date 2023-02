Lavoro e stipendi: arriva l'App che ti dice quanto guadagneresti in Svizzera

Como con sua posizione al confine con il Canton Ticino ha sempre sentito il peso del confronto dei salari con la vicina Svizzera. Non a caso molte tematiche ineretemente i frontalieri, il costo degli affitti o della benzina sono affrontate all'ordine del giorno sia a livello politico che tra la gente.

Quante volte vi sarete chiesti quale sarebbe il vostro stipendio se lavoraste in Svizzera? Per togliervi questa curiosità è arrivata una calcolatrice statistica dei salari ideata e messa a disposizione dalla Confederazione Svizzera. Come riportato sul sito ufficiale (qui il link diretto) "Salarium (questo il nome dell'applicazione) vi offre la possibilità di calcolare un salario mensile lordo (valore centrale o mediano) e la dispersione dei salari (intervallo interquartile) relativi ad un posto di lavoro specifico (regione, ramo economico, gruppo di professioni, ecc.) e in base a caratteristiche individuali prescelte (età, formazione, anni di servizio, ecc.).

I risultati, ventilati per sesso e nazionalità (svizzera o straniera secondo il permesso di soggiorno), non costituiscono delle raccomandazioni salariali. Derivano da un modello di calcolo (stima) e si basano sui salari effettivamente versati nel 2020. È possibile, tuttavia, che i risultati siano anticostituzionali riguardo al diritto delle pari opportunità (art. 8 cpv. 3 Cost.) e che infrangano il divieto di discriminazione (art. 3 LPar) nonché il diritto al trattamento nazionale come stabiliti nell’accordo sulla libera circolazione tra la Svizzera e l’UE."