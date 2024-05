Le 5 sagre più golose in arrivo in Lombardia: gnocchi, cucina siciliana, risotti e pizzoccheri

Con l'arrivo dell'estate cominciano anche i vari appuntamenti con le sagre gastronomiche in Lombardia, che sono davvero tante. Abbiamo selezionato per voi le 5 più gustose non lontane da Como. Ce n'è per tutti i gusti. Queste sagre, oltre a riempire lo stomaco, sono anche ottime occasioni per gite fuori porta alla scoperta di luoghi non lontani e paesi caratteristici.

A Erba Valtellina vs Brianza

Festival Valtellina vs Brianza il 24, 25 e 26 maggio. L’evento è dedicato alle specialità culinarie del nord Italia. Una sfida all’ultimo boccone, che vedrà protagonisti i grandi piatti della tradizione valtellinese e brianzola. Pizzoccheri, risotti, sciatt, luganega e molto altro vi accompagneranno alla scoperta dei sapori più autentici. La manifestazione aprirà venerdì dalle ore 18:00 fino alle 24.00, sabato dalle 11.00 alle 24.00 e domenica dalle 11.00 alle 22.30. Qui le info.

Sagra degli gnocchi a Montano Lucino

Presso l'area fiera a Montano Lucino in via Sant'Andrea venerdì 31 maggio, sabato 1 e domenica 2 giugno 2024 la mitica sagra degli gnocchi.

La Festa campagnola

Torna uno degli appuntamenti più attesi dell'estate brianzola: la festa campagnola. L'appuntamento con la sagra organizzata a Biassono a Cascina Costa Alta a sostegno del Comitato Maria Letizia Verga è dal 24 maggio, nei weekend, fino al 9 giugno 2024.

"Quando si è alla ricerca di ispirazione per esprimere con sentimento le cose importanti, spesso ci si scontra con la sfida di trovare le parole giuste per raccontarle. Come ora, che con questo post vorremmo trasmettervi l'allegria, la sensazione delle farfalle nello stomaco, del vento in faccia durante una pedalata al Parco o il sapore di una serata d'estate" hanno spiegato gli organizzatori, annunciando le date dell'edizione 2024.

Come tutti gli anni sarà presente un servizio cucina con ristorante e pizzeria con specialità della tradizione e un programma di intrattenimento musicale e un'area bimbi. Sito web festacampagnola.it

Festa Siciliana

Cassano D’Adda nei prossimi giorni, precisamente dal 24 al 26 maggio 2024 ospiterà una grande celebrazione culturale e gastronomica che metterà in luce i sapori ricchi e diversi della cucina siciliana. La Festa Siciliana, si terrà presso Piazzale Gobetti.

Durante questo festival tanto atteso, i visitatori avranno l’occasione unica di gustare le squisitezze della cucina siciliana e di partecipare a varie attività divertenti e coinvolgenti. La Festa Siciliana nasce per far rivivere ni colori, i suoni, i profumi della Sicilia, con prodotti tipici del territorio.

Grande spazio verrà dato ai prodotti enogastronomici e si potranno gustare le prelibatezze della Sicilia: arancine, fritto misto, pane ca meusa, cannoli , cassate, stigghiola, pasta con le sarde e tanto altro. Il tutto accompagnato dalle migliori birre e vini artigianali. Per info: sicilianedolcezze@libero.it

Fiera della Bufala a Treviglio

Sai già cosa ti aspetta alla Sagra della Bufala? Delizia il tuo palato con carne alla griglia e formaggi di bufala, tutto questo mentre ti godi la migliore musica dal vivo e un’animazione coinvolgente. Un’esperienza culinaria e di divertimento che non vorrai perdere! Sarà a Treviglio presso la Fiera di Treviglio - via Roggia Moschetta. Per info: sagrabufala@gmail.com