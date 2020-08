Ayda Field e Robbie Williams in vacanza a Bellagio

Sarà pur vero che quest'anno non ci sono gli americami, ma il Lago di Como resta una meta ambita anche per molti vip europei. Dopo Deva Cassel, giovanissima top model figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel, ma soprattutto dopo l'ex collega Gary Barlow, leader dei Take That, in questi giorni è il turno della pop star inglese Robbie Williams, in vacanza a Bellagio con la figlia Teddy e la bellissima moglie Ayda Field (nella foto in alto dal suo profilo Instagram), popolare attrice televisiva americana.

Secondo voci, la famiglia, con grande riservatezza, avrebbe approfittato dell'occasione per festeggiare il compleanno della figlia Teddy nella splendida location di Villa Orlando, dimora ottocentesca della perla del Lario. Ma pare che Robbie Williams, che frequenta il Lago di Como da molti anni, sia stato visto anche a Villa d'Este.

La sua carriera musicale è iniziata nel 1990 nella boy band Take That, che divenne presto uno dei gruppi musicali più noti e seguiti. Il carattere ribelle lo condusse a rompere con il gruppo, che lasciò nel 1995 per intraprendere, nel 1997, una fortunatissima carriera da solista. Williams, le cui vendite nel Regno Unito al 2014 si attestavano sui 19,8 milioni di album e sui 7,2 milioni di singoli. Nel luglio 2010 rientrò a far parte dei Take That per la realizzazione dell'album Progress, cui seguì un tour negli stadi. Ha ripreso la carriera da solista l'anno successivo.