Lago di Como, la rivista che regala un viaggio al Grand Hotel Tremezzo

Traveller di Condé Nast è una delle riviste di turismo più famose al mondo e per festeggiare i suoi duemilioni di follower su Instagram ha indetto un concorso a quiz doveil premio è una vacanza da sogno al Grand Hotel Tremezzo. Ci sono però delle condizioni, la prima è che bisogna essere inglesi. La decisione della rivista, che in realtà è letta da un pubblico internazionale, ha fatto storcere il naso soprattutto ai lettori americani, ma così è stato stabilito.

Al momento dell'iscrizione al concorso bisognerà rispondere ad alcune domande sull'iconico hotel.

"Ci sono poche cose che amiamo di più che celebrare l'amore condiviso del nostro pubblico per i viaggi. E così, per celebrare il raggiungimento di 2 milioni di follower sull'account Instagram di Condé Nast Traveller, abbiamo collaborato con l'hotel dietro la nostra foto Instagram più apprezzata per darti la possibilità di vincere una fuga irripetibile in questa destinazione da sogno.

Aperto solo ai residenti nel Regno Unito di età pari o superiore a 18 anni. Inizia il 24 febbraio 2023 e termina alle 23.59 di venerdì 28 aprile 2023. Il premio comprende un soggiorno di due notti al Grand Hotel Tremezzo in camera vista lago, previa disponibilità, con trattamento di pernottamento e prima colazione, trasferimenti gratuiti da e per l'aeroporto di Milano (qui i dettagli).