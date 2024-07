Ritrovato in un vigneto il motoscafo di Maradona, era stato costruito sul lago di Como

Un ritrovamento per certi versi sorprendente. Il motoscafo del "El Pibe de Oro", Diego Armando Maradona, un 14 metri Exception fabbricato sul Lago di Como, negli storici cantieri Tullio Abbate, è improvvisamente riemersa non dall'acqua ma in mezzo alle vigne. A ritrovarla è stato il giornalista e scrittore Michelangelo Iossa, in circostanze davvero curiose: il potente natante è stata infatti rinvenuto lungo una passeggiata nel bel mezzo dei vigneti del Falerno, in provincia di Caserta. La barca era stata donata a suo tempo personalmente donata allo scomparso e indimenticato fuoriclasse dall’allora presidente del Napoli, Corrado Ferlaino. "L'Exception - come ha raccontato Iossa al Tg Rai Campania - era stata battezzata Dalmin in onore alla sua primogenita Dalmita, nata nel 1987, anno del primo scudetto partenopeo. Oggi è proprietà della famiglia Avallone, con l’avvocato Francesco che fu il legale di Diego Maradona ai tempi della curatela fallimentare e acquistò la barca per non perderne la memoria. Conservata benissimo, ora è in vendita”.