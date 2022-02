I 10 ristoranti più romantici in Lombardia secondo TheFork: uno è Comasco

The Fork è una delle app online maggiormente utilizzate per le prenotazioni dei ristoranti non solo in Italia ma in tutta Europa. In occasione di San Valentino ha domandato ai suoi utenti come hanno intenzione di festeggiare e l'83% ha risposto che vorrebbero andare proprio al ristorante e che per questa particolare serata sono anche disposti a spendere qualcosina in più.

Dopo due anni di covid, è il tempo di recuperare le occasioni perdute anche per festeggiare gli innamorati.

Un appuntamento così particolare ha bisogno però dell’atmosfera giusta: ecco perché TheFork ha selezionato dieci tra gli indirizzi più romantici in Lombardia presenti sulla sua piattaforma (e ce n'è uno anche nella nostra provincia!).

I dieci ristoranti più romantici in Lombardia secondo TheFork

Le Papè - Bistrot 2.0, Milano

Atmosfera, Monza

La Tessitura, Merate (Lecco)

Mides Cocktail Restaurant, Cantù (via Giovanni da Cermenate 97)

Cenacolo ristorante in Pianbosco, Venegono Inferiore (Varese)

Ristorante Il Grande Olmo, Monzambano (Mantova)

Omega 3, Brescia

Osteria Pane al Sale, Clusane (Brescia)

Terrazza Manzotti, Canonica D'Adda (Bergamo)

Ristorante Miranda, Riva di Solto (Bergamo)