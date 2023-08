Pizzoccheri, i 10 migliori ristoranti in Lombardia dove poterli gustare in estate

Chi l'ha detto che i pizzoccheri sono un piatto invernale? Amatissimi in tutte le stagioni e protagonisti di molte sagre i pizzoccheri sono uno dei piatti che fanno parte della tradizione lombarda più amati in assoluto, protagonisti di sagre golose anche nel Comasco. Dove possiamo mangiare in Lombardia un buon piatto di pizzoccheri? Prima di procedere con l'elenco è doverosa una menzione speciale all'Accademia del pizzocchero di Teglio, di cui viene riconosciuta la fondamentale importanza nel preservare la ricetta dei pizzoccheri e portare questo piatto della tradizione enogastronomica locale praticamente in tutto il mondo. Quelli che proponiamo sono solo suggerimenti in base alla nostra esperienza e cercando di includere (oltre ovviamente a Teglio - dove sono sempre eccellenti) altre città in Lombardia, cominciando proprio da Como. Nei magnifici dieci troviamo infatti il Tira, Mola e Meseda, il ristorante in via Castellini specializzato, non a caso, in piatti della tradizione lombarda.

La lista dei 10 ristoranti che proponiamo è stata stilata dalla rivista specializzata "La cucina italiana", per loro sono i migliori della Lombardia dove mangiare un ottimo piatto fumante della ricetta valtellinese.

Consigliati per voi

- Tira, Mola e Meseda (via Gabriele Castellini 17,Como)

- Taverna ai Poggi (vai ai Poggi 14 Lecco)

- Al Filò ( via Dante 6 Bormio)

- Crotasc (via Don Primo Lucchinetti, 63,Mese)

- Lanterna Verde ( Frazione S. Barnaba, 7, Villa di Chiavenna)

- Il Cantinone (via Antonio De Giacomi, 39, Madesimo)

- Altavilla (via ai Monti 46, Bianzone)

- Crotto Valtellina (via Fiume, 11, 21046 MalnateVarese)

- Taverna valtellinese (via G. Tiraboschi, 57, 24122 BergamoBergamo)

- Osteria Valtellina (via Privata Taverna, 34, Milano)

Nb. I menù possono cambiare pertanto consigliamo sempre di accertarvi col locale in questione che quel giorno siano in programma: in tal caso saranno buonissimi!