Ristoranti d’Italia 2024: 9 comaschi premiati dal Gambero Rosso con due forchette

Due campioni in cima alla squadra dei 47 Tre Forchette, l’Olimpo della ristorazione italiana secondo la 34esima edizione della guida Ristoranti d’Italia 2024 di GamberoRosso. A Modena e a Castel di Sangro (AQ), l’Osteria Francescana e Il Reale sono esperienze culturali prima che gastronomiche. Pari merito con 96/100, Massimo Bottura e Niko Romito sono infatti “gemelli diversi” che, con linguaggi e prospettive peculiari, stanno scrivendo l’avanguardia italiana. Portando nel mondo il miglior Made in Italy.

La Guida Ristoranti d’Italia di Gambero Rosso - quasi 2500 indirizzi e oltre 300 novità - è ancora una bussola insostituibile per orientarsi nel panorama sempre più movimentato della ristorazione italiana. L’unica con un sistema di valutazione analitico (per i ristoranti, oltre alle forchette, c’è il punteggio in centesimi scorporato tra cucina, cantina e servizio, per le altre categorie la valutazione con simboli, da uno a un massimo di tre), offre una fotografia aggiornata e completa del settore, intercetta e anticipa tendenze, è servizio affidabile per il cliente e vetrina che valorizza chi questo - difficilissimo - lavoro lo porta avanti con serietà, costanza, spirito d’iniziativa.

Delle 47 Tre Forchette del Gambero Rosso, nessuna a Como e provincia. Tuttavia sono ben 9 i ristoranti che hanno ottenuto Due Forchette.

Ristorante Feel di Como

Ristorante Kitchen di Como

Sottovoce del Vista Palazzo di Como

Il Portico di Appiano Gentile

Trattoria Contemporanea di Lomazzo

Radici Restaurant di San Fermo della Battaglia

Al Lago del Sereno Hotel di Torno

Mistral del Grand Hotel Villa Serbelloni a Bellagio

Materia di Cernobbio