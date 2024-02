Il ristorante nel Comasco votato dagli sposi vince il Wedding Awards 2024

Il ristorante Tarantola di Appiano Gentile si è aggiudicanto il Wedding Awards 2024 di Matrimonio.com. Un riconoscimento che si basa sulle recensioni delle coppie che hanno celebrato il loro evento nell'ultimo anno e sottolinea la grande professionalità e dedizione dell'azienda nel creare eventi matrimoniali personalizzati.

Il ristorante ha ricevuto 83 recensioni e una valutazione di 4.9 su 5 lasciata dalle coppie.

Le categorie previste nel Wedding Awards prevede: banchetto, catering, fotografia, video, musica, auto matrimonio, partecipazioni, bomboniere, fiori e decorazioni, animazione, wedding planner, torte nuziali, sposa e accessori, sposo e accessori, bellezza e benessere, gioielleria, luna di miele e altri servizi.

Intanto è tutto pronto per il prossimo 25 febbraio quando la location ospiterà un evento straordinario: il Wedding Taste. Si tratta di un'occasione per offrire ai futuri sposi consigli pratici e soluzioni organizzative per un matrimonio perfetto.

Amalia Tarantola, ideatrice del format, sottolinea: "Organizzare un matrimonio può essere stressante. Trovarsi nel bel mezzo dei preparativi è certamente impegnativo e per questo abbiamo scelto di concentrare idee e risorse in un'unica location e in una sola giornata. Con i giusti partner e la corretta pianificazione, anche ciò che pare irrealizzabile può invece diventare possibile."

Le coppie, avranno l'opportunità di incontrare una serie di professionisti tutti legati al mondo del wedding e, con loro, pianificare quel che sarà il giorno delle loro nozze. La scelta della location, il menù, il tipo di rito – al ristorante Tarantola è possibile celebrare matrimoni con rito civile – i fiori, il fotografo, gli anelli, le partecipazioni, l’abito e l’intrattenimento, fino al sospirato viaggio di nozze. Idee e suggerimenti in un unico evento pensato per creare una “prova di un matrimonio.”