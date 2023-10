C'è un ristorante Comasco tra i migliori in Italia per il rapporto qualità prezzo

Oramai è abitudine di molti italiani, prima di scegliere un ristorante, consultare internet. Uno dei siti maggiormente utilizzati è TripAdvisor che ogni anno assegna i suoi premi in base alle recensioni dei clienti. Nei Travellers’ Choice Best of the Best 2023, tra le diverse categorie, sono stati premiati anche i ristoranti d'Italia col miglior rapporto qualità-prezzo. Tra questi troviamo la Taverna di Rugantino, con due sedi: a Lurago d'Erba (Como) e a Monza. Qui vengono preparati i migliori piatti della tradizione romana, "da chi Roma l’ha vissuta e assaggiata".

La missione del ristorante è proprio quella di portare la cucina romana in Brianza e nel Comasco, con un'ambientazione che ricorda Trastevere e con in tavola i piatti tipici di Roma. Nel 2022 la Taverna di Rugantino, che rientra anche nella classifica dei migliori 50 ristoranti della Lombardia sempre secondo TripAdvisor, ha servito 15.500 Carbonare, 10.700 Cacio e Pepe, 9.000 Amatriciane, 6.350 Gricia e 6.200 Zozzone.