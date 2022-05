L'incantevole rifugio sul Lago di Como di Giuseppe Guin: ora lo conosce tutta la Francia

Uno dei luoghi più particolari e suggestivi del Lago di Como è stato protagonista di un servizio nella trasmissione settimanale francese Echappées Belles. Si tratta del rifugio del giornalista e scrittore Giuseppe Guin.

Guin ha aperto le porte di quello che lui stesso definisce simpaticamente "il rudere", incastonato tra la vegetazione in riva al lago a Faggeto Lario. Nell'intervista alla conduttrice Sophie Jovillard, il romnaziere del Lario ha raccontato come e quando ha acquistato il rifugio, la fatica nel ristrutturarlo e la grande ispirazione che ha tratto da questo luogo per i suoi libri. "Prima ero un giornalista, facevo solo quello di lavoro - ha detto - ma una volta che sono venuto stare qui ho iniziato a scrivere romanzi".