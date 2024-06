La ricetta del braschin, il dolce tipico dell'Alto lago di Como

Il braschino, in dialetto braschin, è un dolce è diffuso nella zona nord del lago Garzeno e Dongo e la ricetta fu probabilmente importata dai migranti siciliani del 1600. All'inizio la ricetta prevedeva l'uso di olio e sale, ma vennero sostituiti dagli abitanti del lago con lardo e zucchero dando così un tocco lariano ad una ricetta di origine siciliana. Oggi il lardo non si utilizza più ed è sostituito dal burro. Era una preparazione semplice, ma sostanziosa, che veniva cotto vicino alla "brasca" (in dialetto significa brace) da cui è derivato successivamente il nome del dolce.Dunque, un dolce povero e tradizionale.

Come prepararlo

Mettere la farina, lo zucchero, il burro freddo a pezzetti, 1 uovo intero e 1 tuorlo, il pizzico di sale e la grappa in una terrina e impastare fino ad ottenere un composto di grosse briciole. Lavorarlo brevemente sulla spianatoia infarinata, formare una palla, avvolgerla in un foglio di pellicola e metterla a riposare in frigo per un paio d’ore. Stendere il composto con lo spessore di 1 cm con una forma rotonda dal diametro di 30/40 cm, poi spennellare l’albume leggermente sbattuto con una forchetta e spolverizzare con zucchero semolato. Cottura in forno ventilato a 180°C per 20 minuti. Servire il Braschino freddo e come da tradizione accompagnatelo con un bicchierino di grappa.

Ingredienti per 1 teglia

• 250 g di farina 00

• 125 g di zucchero

• 125 g di burro

• 1 pizzico di sale

• la scorza di mezzo limone grattugiata

• 1 uovo e 1 tuorlo

• 1 bicchierino di grappa

• 1 albume per spennellare

• noci e uvetta o uva passa