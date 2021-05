Lo Sheraton Lake Como riparte dalla stella Michelin del Kitchen

Sheraton Lake Como Hotel inaugura la stagione 2021 con novità legate all’offerta ristorativa, sia per il neo stellato Kitchen sia per il ristorante all day dining Kincho. L’hotel, aprirà le sue porte sabato 1 maggio, confermandosi location ideale dall’ampia offerta gastronomica, per chi cerca relax, privacy e benessere in un contesto tranquillo, immerso nell’elegante cornice di un parco privato di 10.000 metri quadrati.

Il Kitchen, insignito lo scorso novembre della sua prima stella Michelin, guidato dallo Chef Andrea Casali, presenta per la stagione 2021 un menu ispirato ai piatti più distintivi della sua cucina, che rendono omaggio alla valorizzazione della cultura e dei sapori mediterranei. Il menu, oltre a presentare la carta consolidata con i piatti signature quali “Bottoni al Parmigiano Reggiano”, presenta anche delle novità come ”Ravioli allo stracotto di agnello sardo, puntarelle, acciughe e barbabietola” e “Petto d’anatra di barbarie, rabarbaro, ribes e pannocchie”. Tra le scelte di menu, per la stagione 2021, sono riproposti due percorsi di degustazione molto apprezzati dalla clientela: il percorso “Green”, omaggio all’orto dello Chef, con piatti disegnati con erbe ed ortaggi dell’orto, quali lo “Spaghettone monograno Felicetti con barbabietola ed erbe selvatiche” ed il percorso “L’Italia seconda noi” che include la gustosa ”Ombrina alla mugnaia”, annoverando scelte della tradizione italiana in chiave moderna. Ad accogliere gli ospiti un’accogliente location, resa ancora più suggestiva dal recente restyling del design, sia interno che esterno.



Kincho, alla cui guida lo Chef Carlo Molon, propone specialità alla griglia e l’introduzione di un nuovo menu di pizze napoletane, a seguito della collaborazione con il maestro della pizza napoletana Gianfranco Iervolino, che ha tenuto delle sessioni di training svelando i segreti dell’arte della pizza, dall’idratazione delle farine alla lievitazione di 30 ore, consentendo così di avere una pizza ad altamente digeribile e leggera. Tra gli elementi che differenziano la pizza, l’impasto di farina di grano tenero italiano macinata a pietra e la scelta degli ingredienti DOP campani, nel rispetto della tradizione della vera pizza napoletana cotta nel forno a legna.

In preparazione della stagione, un’ulteriore ricerca è stata svolta nella scelta di tagli di carne pregiata: dalla picanha Argentina, passando dalla Nuova Zelanda con la scelta dello stinco d’agnello, al filetto di manzo d’Irlanda, un vero viaggio intorno al mondo. Tutte le preparazioni sono ultimate al forno Josper, alimentato con brace di legna tropicale, che fonde nel design tradizione e innovazione per un risultato perfetto di griglia gastronomica.

Andrea Caniggia, Ceo di Sheraton Lake Como dichiara: “La nuova stagione sarà caratterizzata da un ulteriore investimento in termini di ricerca e qualità sulla nostra già ampia offerta gastronomica. Durante la chiusura abbiamo organizzato per lo staff un periodo assiduo di training finalizzati allo studio delle materie prime e allo studio dei processi di lavorazione, con consulenti di eccellenza della gastronomia italiana”.

Per rispondere alle emergenti esigenze dopo i lunghi mesi di isolamento, grande attenzione è stata dedicata anche all’organizzazione di esperienze offerte agli ospiti per godere all’aria aperta di tutte le bellezze del Lago di Como, dalle gite in barca, alla possibilità di personalizzare tour in bici, a disposizione per gli ospiti in hotel, ad un’offerta dedicata agli amanti del golf.