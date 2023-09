Il rapper latino più famoso del mondo in macchina per le vie di Cernobbio

Video per le strade di Cernobbio: sul lago di Como una nuova star internazionale. Si tratta del rapper portoricano Bad Bunny, pseudonimo di Benito Antonio Martínez Ocasio. 46 milioni di follower e successi mondiali alle spalle tra cui, solo per citarne uno, l'esibizione come artista ospite di Shakira durante l'halftime show dell'annuale Super Bowl. Classe 1994 ha quattro album alle spalle e Bad Bunny è principalmente un artista di latin trap, come lo ha definito la nota rivista musicale Rolling Stone. Bad Bunny, non più tardi di 2 giorni fa si aggirava felicemente in macchina per le strade di Cernobbio. Musica rilassante in sottofondo sembra proprio che Bad Bunny abbia trascorso una giornata piacevole e rilassante.

Non è dato sapere il motivo della sua visita sul lago di Como, ma essendo stato uno degli ospiti della fashion week milanese si pensa che abbia deciso, a margine degli eventi meneghini, di concedersi un po' di relax sul lago. Una nuova stella si aggiunge quindi alla lunga lista dei vip del lago di Como.