Il comasco Maurizio Casarola all'Eredità su Rai 1, a un passo dal successo alla prova finale

Il comasco doc Maurizio Casarola concorrente dell'Eredità il programma di Rai 1 condotto da Marco Liorni. Nella puntata di ieri 29 gennaio 2024 l'abbiamo visto sconfiggere uno a uno tutti gli avversari fino ad arrivare alla tanto agognata prova finale, la Ghigliottina, dove bisogna indovinare la parola segreta. Purtroppo non è riuscito a indovinare la parola (che era "calcio") e a vincere quanto accumulato durante la puntata ma questa sera sarà di nuovo in gara.

Maurizio, dicevamo, è un comasco doc e fino a pochi anni fa viveva in pienissimo centro, in via Cesare Cantù ma da qualche tempo si è trasferito a Appiano Gentile. Molti di voi avranno già sentito parlare di lui: oltre a essere giornalista è anche un tecnico federale della lotta olimpica e la figlia, Angela, è nella nazionale.

Tornando al programma di Rai 1 Maurizio si è detto soddisfatto della sua partecipazione, specialmente perché gli avversari sono tutti persone molto preparate e, lui essendo anche un esperto enigmistica e una persona di indole curiosa, è stato felice di competere (e battere) persone così preparate. Stasera quindi cercherà di riconquistare il podio dagli studi Fabrizio Frizzi della Rai di Roma e qualora ci riuscisse potrà tentare di nuovo la prova finale. Il programma, per chi volesse tifare per Maurizio, andrà in onda alle 18.45.