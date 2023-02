Il ragazzo che ama gli autobus di Como e li rende famosi su Instagram

Gli autobus di Como sono spesso al centro di polemiche e sfoghi per ritardi, sovraffollamento e costi degli abbonamenti e dei biglietti.

Esiste però una persona che ama follemente gli autobus e in particolare proprio quelli che girano per Como e provincia. Li apprezza talmente tanto da creare per loro, gli autobus di Como, una pagina Instagram che vanta già oltre 800 follower.

Quasi ogni giorno racconta qualcosa di questi mezzi. La pagina è gestita da Loris, un ragazzo di 21 anni di Grandate. È lo stesso Loris a spiegare la finalità della sua pagina: "Sono un appassionato di mezzi pesanti e qui fotografo: autobus Asf Autolinee, autobus FNMAutoservizi e vari".

Oltre alle foto scattate da lui gli arrivano immagini da tante persone sparse in tutto il territorio comasco e qualche volta le recupera da Google Maps. Le immagini sono accuratamente spiegate con didascalie tecniche del mezzo e raccontano anche la storia delle fermate più rinomate (come 'ex capolinea dei "Portici Plinio" a Como, sulla linea C50, in copertina)

Per fare un esempio 4 giorni fa ha postato una foto dell'Iveco CityClass 591 di Asf Autolinee fermo al capolinea di viale Lecco a Como.

La pagina è anche suddivisa per argomenti: tipo di pullman (Asf, svizzeri, GT), video e video a bordo.

Quindi da ora in avanti potrete appassionarvi anche voi degli autobus di Como e inviare le vostre foto alla pagina di Loris che saprà senza meno valorizzarle e spiegarci annata e caratteristiche tecniche del mezzo in questione.