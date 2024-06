Quanto costa una settimana di vacanza nell'hotel più bello del mondo sul Lago di Como

Nell'ultima classifica dei miglior hotel del mondo World’s 50 Best Hotels la vetta è occupata da una struttura sul lago di Como. Parliamo del Passalaqua a Moltrasio, l’ultimo appassionato progetto di Paolo, Antonella e Valentina De Santis, lungimirante famiglia comasca di imprenditori alberghieri, già proprietari del Grand Hotel Tremezzo, che con amore, devozione e generosità, hanno riportato in vita questa incredibile dimora. L'inaugurazione, piuttosto recente, risale al giugno 2022.

Abbiamo immaginato, anzi sognato, di poter trascorrere una settimana in questa meravigliosa struttura e, per farci un'idea, siamo andati a verificare i prezzi. La prima sorpresa, dato anche che non è proprio alla portata di tutti, è che la struttura è quasi sempre piena quindi, anche avendo le capacità economiche, non è detto che si trovi posto. Le sistemazioni di media costano sui 3.500 euro a notte ma, per esempio, dal 14 al 18 luglio è disponibile solo la Suite Bellini per 12mila euro a notte (colazione inclusa) che per 4 notti, facile fare i conti, sono 48mila euro. Le date a disposizione su Booking sono pressoché nulle e sul sito dell'Hotel bisogna verificare in base al calendario della (già quasi sold out) stagione o meglio ancora telefonare. Al Grand Hotel Tremezzo una stanza di media in alta stagione costa sui 3.700 euro a notte, circa 25.900 euro a settimana sempre con la colazione inclusa.

Rimanendo sui 5 stelle, per avere un altro termine di paragone, vediamo che il Grand Hotel Imperiale Resot 7 Spa di Moltrasio dal 5 al 12 luglio per due persone con colazione inclusa costa 26.126 euro. Anche il magnifico Sereno a Torno, per gli stessi giorni, costa circa 26.404 euro.

Tra i 5 stelle che abbiamo trovato disponibili anche su Booking per la settimana dal 5 al 12 luglio il Vista Palazzo in piazza Cavour a Como che con cui si "risparmia" qualcosina ovvero 24.304 euro per una suite.

Beato quindi chi può permettersi di soggiornare in questi luoghi da sogno, ma ancora di più chi è nato e vive davanti al Lago anche con semplicità.