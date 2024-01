Due professori Insubria tra i Top Italian Scientists

Due professori dell’Università dell’Insubria nella classifica dei migliori scienziati italiani nel mondo, la Top italian scientists: per la matematica Stefano Serra Capizzano è al 27esimo posto, per la Fisica è 21esimo Luigi Lugiato. Monitorando l’attività di tutti i matematici italiani nel mondo, il sito stila le classifiche in base al numero di citazioni ricevute, di cui valorizza produttività e impatto. Tutte le liste hanno criteri quantitativi per entrare, con H-Index di almeno 30: per la Matematica ve ne sono poco più di cento, per la Fisica diverse centinaia.

La Top italian scientists Mathematics

La Top italian scientists Physics

Stefano Serra Capizzano, prorettore dell’Insubria e professore di matematica, nella sua attività di ricerca ha ottenuto risultati importanti nell’ambito di algoritmi veloci per problemi applicativi di grandi dimensioni, attraverso l’analisi matriciale e la teoria dell’approssimazione.

Luigi Lugiato, cittadino benemerito di Legnano e professore emerito dell’Insubria, è uno studioso di fisica che ha dato importanti contributi nell’ambito dell'ottica nonlineare ed ha elaborato importanti modelli matematici relativi alla sua disciplina.

All'Università dell'Insubria oltre ai corsi di laurea triennale di Matematica e triennale in Fisica, vi sono i corrispettivi corsi magistrali in inglese e i relativi corsi di Dottorato dove si sono già affermati giovani studiosi di grande successo in Italia ed all’estero. Il corso magistrale in Fisica ed il corso magistrale in Matematica sono in doppio titolo con la Linnaues University in Svezia.