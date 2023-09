Alla gente è piaciuto il post (involontariamente) comico di Regione Lombardia su Facebook

Un errore capita a tutti, ci mancherebbe. Ma se a farlo è chi si occupa del profilo Facebook di Regione Lombardia è inevitabile che la cosa desterà molto scalpore e, in questo caso, sane risate. È successo ieri venerdì 1° settembre alle 10.45. Quella che probabilmente doveva essere una prova (perché il Meta Business Manager - lo strumento di Menlo Park per gestire i contenuti sui suoi canali - ha mostrato qualche criticità) è stata accidentalmente pubblicata.

Non sono state usate però le solite parole in Latino, tanto per riempire lo spazio, ma due parole dal significato irreversimilmente comico (dato il contesto): "bla bla".

Inutile dire che nei pochi minuti in cui il post è stato visibile sono molti gli utenti che si sono scatenati con commenti ironici e apprezzamenti: "Miglior post da molti anni a questa parte", ha commentato Luca; "Finalmente un po' di Verità", ha fatto eco Emiliano; "Si come le promesse dei governanti in Italia...", ha aggiunto Aristide. Insomma, un post di grande successo per Regione Lombardia.