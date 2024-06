Anche Porsche sceglie il lago di Como, spot a Villa del Grumello

"There's no bliss quite like Lake Como. Tag who you'd take with you!". “Non c'è beatitudine come quella del lago di Como. Tagga chi porteresti con te". Questo il lancio di Porsche su Threads, l'alternativa di Meta, via Instagram, a X. Lo scontro social-titanico tra Elon Musk e Mark Zuckerberg.

Uno spot della storica azienda automobilista tedesca che in questa occasione ha scelto il lago di Como e per la precisione Villa del Grumello, già sede di alcune manifestazioni dedicate alle auto di lusso. Molti i commenti, anche ironici, e oltre 3mila mi piace per Porsche, un marchio prestigioso che non ha saputo resistere al fascino del Lario.