Pop It, il gioco antistress che ha conquistato il mondo: quanto costa e dove comprarlo

Prima ha conquistato i social, poi i bambini e alla fine anche gli adulti: no non stiamo parlando di un nuovo influencer o dell’ultimo trend in fatto di abbigliamento, ma dell'ormai virale Pop It .

Il gioco antistress è apparso per la prima volta su TikTok ottenendo in poco tempo oltre 3 miliardi di visualizzazioni diventando il “passatempo” cult dell’estate. Se qualcuno pensava che fosse una semplice moda del momento si sbagliava di grosso, il nemico per eccellenza dello stress è pronto ad accompagnarci anche al ritorno dalle vacanze, per superare al meglio l’ansia da rientro e scaricare la tensione dopo una lunga giornata di lavoro. Ma non solo vediamo perché.

Come si usa

Pop it serve ad alleviare l'ansia e lo stress. È ideale da portare in giro e da usare nei momenti di stress perché ha una dimensione piccola e maneggevole. Non pesa. Somo disponibili in vari colori e forme.

Questo giocattolo antistress pop it è ideale per diminuire i punti di massimo stress in ufficio o a casa o in qualsiasi situazione che ci sta per superare. È anche progettato per i bambini sopra i 3 anni per imparare le abilità motorie. È utile per i bambini con autismo, disturbi ossessivi, deficit di attenzione, sincronizzazione motoria e infinite possibilità.

Pop It classico

Per iniziare a giocare il modello classico è quello più indicato. Oltre alla tradizionale forma quadrata, possiamo scegliere quella a sfera, ottagonale o il romantico cuore. Super colorati e allegri, è possibile optare per quelli nei colori dell’arcobaleno o per quelli con sfumature sul blu o sul verde. Una volta scelto il nostro preferito non dobbiamo fare altro che portarlo sempre con noi in borsa e nello zaino senza occupare spazio. Realizzato in silicone e ABS, i materiali sono 100% atossici, eco-compatibilii, anallergici e senza BPA per rilassarci ma nel rispetto totale dell’ambiente.

Per i più golosi

Con il rientro dalle vacanze si cerca di rimettersi in forma e a dieta. Le tentazioni sono tante, ma per resistere senza accumulare ansia una soluzione alternativa è il Pop It a forma di hamburger, muffin, patatine e mela. Il set con quattro accessori può essere utilizzato in ogni ambiente perché le bolle, una volta schiacciate, hanno un suono discreto. Dopo aver terminato, non avremo l’impulso irrefrenabile di sgranocchiare!

Pro. Il gioco è stimolante e divertente.

Contro. Gli utenti che lo hanno utilizzato non hanno riscontrato difetti.

Per chi ama gli animali

Gli animali conquistano i più piccoli, ma anche agli adulti, allora perché non unire entrambe le passioni in modo divertente e allegro? Con questo set Pop It formato da quattro accessori potremo organizzare divertenti sfide in compagnia del gufo viola, del dinosauro verde, del polpo giallo e del granchio rosso. Non ci resta che lanciare i dati e iniziare la partita.

Pro. Sono resistenti e colorati.

Contro. Per alcuni utenti alcune bolle sono difficili da scoppiare.

Per imparare i numeri

Addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni e divisioni: insegnare ai più piccoli le operazioni può essere difficile e senza dubbio stressante. Per farlo in modo semplice, divertente e mantenendo la calma possiamo farci aiutare dal set Pop It formato da numeri e simboli delle operazioni. Attraverso i colori e il gioco i bambini impareranno a fare calcoli e aumenterà nello stesso tempo la loro concentrazione e coordinazione. Realizzato in silicone, il kit può essere lavato facilmente così da utilizzarlo tutte le volte che vogliamo

Pop It gigante

Giocare in compagnia di amici e parenti è sempre divertente perché si possono organizzare sfide avvincenti, per divertirsi con il Pop It allora possiamo scegliere la versione gigante. L’antistress super colorato permette di giocare fino a quattro persone contemporaneamente grazie alla presenza di quattro mini riquadri, uno per ogni sfidante. Una volta lanciati i due dadi (inclusi nella confezione) sulla scacchiera centrale, possiamo avanzare e schiacciare tutte le bolle.

Pro. Il gioco è colorato e grande.

Contro. Il manuale di gioco non è incluso.

Cover Pop It

A volte una chiamata o un messaggio indesiderato possono rovinare la giornata e creare ansia, ma per rimanere calmi anche quando siamo al telefono, il Pop It si trasforma in una morbida cover da utilizzare nel momento del bisogno. Ultra leggera, ultra slim e antiurto, non solo ci permetterà di affrontare al meglio ogni situazione, ma proteggerà il telefono in modo efficace senza ingombri.

Pro. Comoda e antiscivolo.

Contro. Per alcuni utenti è un po’ grande.

Scopri di più sulla custodia per

Samsung e per iPhone

Pop It portachiavi

Il Pop It ha conquistato davvero tutti, oltre ad averlo in borsa o nella versione gigante possiamo utilizzarlo per tenere sotto controllo lo stress anche in macchina o prima di rientrare in casa. Come? Utilizzando la versione portachiavi! Il set, composto da 6 pop it con differenti soggetti come ananas, muffin e unicorno può essere utilizzato da tutta la famiglia. I piccoli miglioreranno l’attenzione, la pazienza e potranno concentrarsi su qualcosa. Scelto il nostro soggetto e colore preferito è arrivato il momento di rilassarci.

Pro. I portachiavi sono ben fatti e curati nei particolari.

Contro. Gli utenti che li hanno acquistati non hanno riscontrato difetti.

Pop It in versione tetris

Tetris e la possibilità di scoppiare bolle: due delle attività preferite dai bambini e anche dagli adulti si uniscono e danno vita ad un gioco a cui è difficile resistere! Come giocare? Basta inserire all’interno della cornice nera i singoli pezzi geometrici facendo attenzione a farli incastrare tra di loro. Una volta completato il tutto, non resta che iniziare a lanciare i dadi e far scoppiare le bolle a turno facendo attenzione a non rimanere per ultimo e correre il rischio di perdere la partita. Terminato il gioco, dobbiamo semplicemente rimuovere i pezzi ed iniziare tutto da capo.

I benefici del Pop It

Grande, a forma di animale o di cibo, il Pop It è diventato un must have che può essere utilizzato dai bambini, ma anche dagli adulti. È indicato per chi ha dai 3 anni in poi. Può essere utilizzato da solo o in compagnia con il vantaggio di migliorare la concentrazione e il ragionamento logico dei piccoli, soprattutto per chi ha disturbi dell’attenzione o dell’apprendimento, oltre a ridurre il livello di ansia e stress soprattutto negli adulti

Le regole del Pop It

Colorato e divertente, il Pop It permette di giocare ovunque, ma come ogni gioco ha delle regole da rispettare. Se giochiamo in compagnia, dobbiamo: