Pizzoccheri, i 10 ristoranti in Lombardia dove si mangiano meglio: uno è di Como

I pizzoccheri sono uno dei piatti che fanno parte della tradizione lombarda più amati in assoluto, protagonisti di sagre golose anche nel Comasco. Dove possiamo mangiare in Lombardia un buon piatto di pizzoccheri? Prima di procedere con l'elenco è doverosa una menzione speciale all'Accademia del pizzocchero di Teglio, di cui viene riconosciuta la fondamentale importanza nel preservare la ricetta dei pizzoccheri e portare questo piatto della tradizione enogastronomica locale praticamente in tutto il mondo.

La lista dei 10 ristoranti che proponiamo è stata stilata dalla rivista specializzata "La cucina italiana", per loro sono i migliori della Lombardia dove mangiare un ottimo piatto fumante della ricetta valtellinese.

Come ogni elenco o classifica, anche quella de "La cucina italiana" si presta naturalmente a discussioni e dibattiti e sicuramente anche in altri ristoranti di Valtellina e Valchiavenna, Como e dell'intera Lombardia è possibile trovare un piatto di pizzoccheri cucinato a regola d'arte, ma queste sono le scelte effettuate per la Top 10 de "La cucina italiana". Per Como nei magnifici dieci troviamo il Tira, Mola e Meseda, il ristorante in via Castellini specializzato, non a caso, in piatti della tradizione lombarda. Ecco tutti i ristoranti segnalati dalla rivista specializzata:

- Al Filò (Bormio)

- Crotasc (Mese)

- Lanterna Verde (Villa di Chiavenna)

- Il Cantinone (Madesimo)

- Altavilla (Bianzone)

- Crotto Valtellina (Varese)

- Taverna valtellinese (Bergamo)

- Tira, Mola e Meseda (Como)

- Taverna ai Poggi (Lecco)

- Osteria Valtellina (Milano)