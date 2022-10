Pierce Brosnan in vacanza sul lago di Como al Mandarin di Blevio

Dopo Ron Perlman avvistato in Tremezzina, un'altra star di Hollywood in vacanza sul Lago d Como. Al Mandarin Lake Como è infatti ospite Pierce Brosnan. L'attore ha scattato alcuni selfie da noto 5 stelle di Blevio mentre abbraccia sua moglie Keely Shaye Smith, nota conduttrice televisiva. Un romantico viaggio per la coppia spostata da 21 anni L'attore, originario di Drogheda, Irlanda, 70 anni il prossimo anno, è ancora un sex simbol. Decine le pellicole di successo interpretate da Bosnan, tra le tante nel dopo 007 ricordiamo i due epidosi di Mamma Mia!, mentre The King's Daughter e Black Adam sono entrambi usciti al cinema quest'anno. Vegetariano rigoroso, Brosnan è noto anche per il suo impegno sociale, in particolare sulle questioni ambientali.

Nel 1980 Brosnan ha sposato l'attrice australiana Cassandra Harris, interprete nel film di James Bond Solo per i tuoi occhi. Nel 1983 nasce il primo e unico figlio della coppia, Sean. Della famiglia fanno parte anche i primi due figli di Cassandra, Charlotte e Christopher, che, dopo la morte del padre naturale, diventano a tutti gli effetti figli di Brosnan, prendendone quindi il cognome. Grazie a loro, Brosnan diventa nonno nel 1998, all'età di 45 anni. Nel 1991 Cassandra muore di cancro. Anche la figlia di Cassandra, Charlotte, muore dello stesso tumore alle ovaie il 28 giugno 2013, all'età di 42 anni. Nel 1994 Brosnan conosce la giornalista statunitense Keely Shaye Smith, che sposa nel 2001. La coppia ha due figli: Dylan (1997) e Paris (2001).