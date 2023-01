Sugli sci in minigonna, collant e borsetta ai Piani di Bobbio: il caso social

I Piani di Bobbio sono una località molto amata e vissuta dai Comaschi per chi ama la montagna e sciare. La foto che vi mostriamo, scattata proprio in questa località in pochi giorni è diventata virale, un caso social. Migliaia i commenti scatenati per la foto della sciatrice immortalata con gonna, collant e borsetta. La foto, pubblicata sui social, è stata scattata proprio su una pista dei Piani di Bobbio, nel Lecchese.

Dietro l'obiettivo un signore residente a Monza, il quale, alla prima lezione di sci è rimasto molto stupito nel vedere l'abbigliamento scelto da un'altra allieva. La ragazza aveva appunto mini gonna, calzamaglie e una piccola borsa a tracolla. "Nessuna intenzione di deridere le persone per il proprio tipo di abbigliamento. Lungi da me - ha poi precisato il signore dopo le accuse e le critiche sui social -. Ma quel post con quella foto erano un invito alla riflessione. Alla necessità di non sottovalutare la montagna, sia d'inverno sia d'estate. Perché un abbigliamento non adatto o determinati atteggiamenti potrebbero avere conseguenze anche serie".

Purtroppo non è infrequente che le persone si approccino agli sport di montagna con vestiti non adatti. Diversi gli escursionisti che nei mesi scorsi sono saliti in vetta con scarpe da ginnastica e t-shirt, mettendosi in pericolo. E numerosi sono stati gli appelli del Soccorso alpino perché chi decide di andare in montagna lo faccia in maniera consapevole e responsabile, in primis scegliendo attrezzatura e abbigliamento adeguati