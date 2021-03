Cimitero di Camerlata, una petizione per salvarlo dal degrado

Come diceva Ugo Foscolo i sepolcri, cioè le tombe e i cimiteri, servono ad alleviare la sofferenza di chi resta in vita, non sono certo utili ai cari estinti. Ed è per questo che fa male vedere in quali condizioni versano certi Campi Santi. Eclatante è lo stato di degrado che affligge il cimitero di Camerlata. A chi ha genitori e nonni sepolti o tumulati in questo cimitero piange il cuore vedere in quale pessimo stato si trova. Luca Michelini ha inviato una lettera alla redazione di QuiComo né per lamentarsi né accusare nessuno, ma semplicemente per invitare la cittadinanza ad aderire a una racolta firme con l'obiettivo di ridare un po' di decoro al cimitero di Camerlata.

Gentile direttore di QuiComo

Le scrivo allegando una foto: che raffigura l’entrata del Cimitero di Camerlata. Vi ho sepolto i miei genitori e i nonni, che vi ho trasferito nel 2001, quando vi ho seppellito mia madre. Da allora nulla è cambiato nell’entrata e, più in generale, nel decoro del cimitero. A gennaio vi ho sepolto mio padre, colpito dal Covid. Per la cerimonia ci ha accolto il riparo di un alberello, mancando di qualsivoglia luogo adibito.

Non voglio polemizzare con le amministrazioni cittadine che in questi anni si sono succedute e che evidentemente non hanno avuto a cuore il problema e probabilmente nemmeno lo hanno visto.

Voglio invece raccogliere le adesioni della cittadinanza per chiedere all’amministrazione comunale di porre rimedio al degrado di questo luogo di culto.

Per aderire alla mia petizione si può scrivere a Luca Michelini, alla presente mail: luca.michelini66@gmail.com, mettendo nome e cognome. Terrò informato dello stato di avanzamento della mia petizione sulla mia pagina Facebook e inviando mail a chi ha aderito.

Grazie per la collaborazione