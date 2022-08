I percorsi da scoprire lungo le trincee delle montagne di Como

Le montagne attorno a Como sono luoghi ricchi di paesaggi meravigliosi e storia ma anche il luogo in cui si sono consumate vicende avventurose di soldati ma anche di contrabbandieri e briganti. In questa terra di confine, le montagne a due passi dal centro della città sono state scavate per ospitare trincee, fortini e nascondigli. Le trincee e le postazioni militari realizzate sul Sasso di Cavallasca durante i primi anni del ‘900, per bloccare una possibile invasione nemica passando dalla neutrale Svizzera, non divennero mai teatro di guerra ma rimangono ancora oggi una inestimabile testimonianza del periodo storico della Grande Guerra nel Comasco.



Percorrendo le opere della Frontiera Nord (meglio conosciuta come Linea Cadorna) ci si inoltra nei boschi di castagno del Monte Sasso cercando di far luce sulle motivazioni che guidarono la realizzazione di questi manufatti, scoprendo che, anche se le atrocità della guerra non toccarono questi luoghi, essi furono ugualmente testimoni di storie di fatica, di sacrifici, di sangue e sudore per gli operai - uomini, donne e bambin - che contribuirono a creare questo poderoso sistema difensivo. Questi boschi sono stati quindi prima abitati da migliaia di soldati e poi attraversati da un lato all’altro del confine da uomini con enormi sacchi in spalla, spesso in fuga dalle guardie di entrambi i paesi, ma questa è tutta un'altra storia. Resta il fatto che prima la guerra e poi il contrabbando hanno contribuito a rendere questi luoghi affascinanti.

Le altre trincee

Non meno interessante il percorso delle trincee che attraversa la Foresta del Monte Generoso, il comune di Alta Valle Intelvi, località Pellio Superiore fino a raggiungere località Lanzo e il confine con la Svizzera.L’itinerario propone un’escursione alla scoperta delle fortificazioni realizzate con mirabile capacità tecnica durante la Prima Guerra Mondiale da soldati e operai, che seppero ben sfruttare le caratteristiche naturali del territorio per il posizionamento delle trincee.

La partenza consigliata è dalla Dogana di Valmara in Alta Valle Intelvi, loc. Lanzo (mt 840: pannello, frecce). Il percorso tocca dodici livelli di trincee, incontrando dapprima il Sasso Bové (mt 1.015) con la trincea vicina al cippo di confine, poi il sito militare delle Baracche (mt 994), e in alto la trincea n° 8, il Posto Comando la più grande e importante dell’itinerario, toccando infine il Barco dei Montoni (mt 1.350)