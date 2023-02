I peggiori imprevisti di viaggio: quali sono, come evitarli e quanto costano

Viaggiare è il sogno di tutti, ma a volte la vacanza può trasformarsi in un incubo fino dalla partenza. A tutti sarà infatti già successo ad esempio di perdere il volo, di perdere il telefono, di dimenticare il passaporto o peggio di ammalarsi. Proprio per questi motivi, Passport Photo Online ha deciso di intervistare circa 1000 viaggiatori e chiedere loro:

Se è mai capitato loro di avere un imprevisto da incubo in viaggio.

Com’è stato.

Se hanno consigli per evitare gli imprevisti in viaggio e tanto altro.

Risultati chiave

Il 92% degli intervistati ha vissuto, almeno una volta nella vita, un incubo durante un viaggio.

I 3 incubi più comuni sono perdere il compagno di viaggio/allontanarsi da lui (66%), non riuscire a portare a termine le attività programmate (63%) o avere una brutta esperienza in hotel/struttura ricettiva (62%).

Al viaggiatore medio un imprevisto da viaggio potrebbe costare tra i 300 e i 500 euro circa.

L’81% dei turisti ha rischiato partendo senza assicurazione di viaggio. Di questi, il 71% si è pentito.

Il 70% dei viaggiatori è stato vittima di trappole per turisti.

Vivere un incubo in viaggio: un quadro generale

Miliardi di persone viaggiano ogni anno senza problemi.

A tal proposito, l’Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite (OMT) calcola che ogni anno arrivano 1,4 miliardi di turisti internazionali.

Ovviamente può capitare che le cose non vadano come previsto.

Lo studio ha scoperto che il 92% dei viaggiatori ha vissuto almeno una volta nella vita un imprevisto da incubo. Questo significa che durante il viaggio è successo qualcosa di inaspettato.

A seguire, è stato chiesto agli intervistati a quanto è ammontato l’ultimo incubo vissuto in viaggio. I risultati sono stati i seguenti:

295 € –490 € : 20%

20% 490 € – 978 € : 18%

18% 148 € – 294 € : 16%

16% 979 € – 1956 € : 12%

12% 1957 € – 2934 € : 10%

10% 0 € – 49 € : 8%

8% 50 € – 147 € : 8%

8% 2935 € – 4890 € : 6%

6% +4890€: 1%

Quindi:

Al viaggiatore medio, un imprevisto in viaggio costa tra i 300 e i 500 euro circa.

Poi è stato chiesto ai partecipanti al sondaggio se avessero mai corso il rischio di andare in una destinazione senza assicurazione di viaggio: l’81% ha risposto “Sì”. È interessante notare che, tra coloro che hanno risposto positivamente, il 71% ha dichiarato di essersi pentito di non aver stipulato un’assicurazione di viaggio.

È logico.

Dopotutto, una buona assicurazione di viaggio non solo garantisce la tranquillità, ma può anche aiutarvi a proteggervi da eventuali imprevisti.

Infine, Passport Photo Online chiesto ai viaggiatori se avessero mai visitato una “trappola per turisti”. Ovvero, luoghi famosi per le lunghe file, la grande folla e i prezzi gonfiati, progettati esclusivamente per attirare i turisti e il loro denaro.

Un bel 70% afferma di essere stato in luoghi simili almeno una volta nella vita.

Il problema di questo tipo di truffa è che spesso il turista si fa ingannare in toto: offrono al turista delle esperienze poco autentiche, fanno loro spendere più del previsto e fanno sì che alcuni cambino programma o evitano del tutto una destinazione.

Infatti, un’indagine recente di GetYourGuide ha scoperto che il 68% dei viaggiatori ha deciso di non visitare un’attrazione per paura delle trappole per turisti. Un altro 41% ha evitato una destinazione perché temeva fosse una trappola per turisti.

Quindi-

Se vuoi scappare da questi luoghi poco sicuri, cerca di scoprirlo in anticipo o prenota in un posto di cui puoi fidarti o di cui senti di poterlo fare.

Imprevisti da incubo in viaggio: sono così comuni?

È interessante la quantità di cose che possono accadere quando si viaggia, e la facilità con cui un piccolo incidente può rovinartela.

In più, se calcoliamo che la maggior parte dei viaggiatori ha una media di 10 giorni di vacanze (in Europa, più di 20), non possiamo permetterci uno scenario da incubo quando arrivano le vacanze.

Ovviamente, la vita è imprevedibile e tutto può succedere.

Per questo motivo, vi offriamo una lista di 10 incubi da viaggio di cui molti turisti sono stati vittima.

Ho perso il mio compagno di viaggio/mi sono allontanata da lui: 66%

Le attività pianificate non sono state completate: 63%

Ho dovuto alloggiare in hotel/struttura ricettiva di bassa qualità: 62%

Non sono stato bene (ad esempio, ho dovuto riprendermi dal raffreddore): 61%

Ho discusso pesantemente con il/i compagno/i di viaggio: 59%

Il tempo è stato brutto per tutto il soggiorno: 58%

Il mio hotel ha cancellato la prenotazione: 56%

Ho perso portafoglio, telefono, passaporto o altri oggetti di valore: 56%

Ho dovuto ricorrere a cure mediche d’emergenza: 54%

Mi sono perso o sono rimasto intrappolato da qualche parte : 52%

*Le percentuali fanno riferimento agli intervistati che hanno vissuto un incubo, almeno una volta nella loro vita, durante le vacanze.

Si nota che “perdere il/i compagni di viaggio/allontanarsi da lui” è al primo posto. Bisogna tenere conto del fatto che per la maggior parte dei viaggiatori non è necessario che qualcosa di grave accada per farsi rovinare la vacanza e rinunciare alla stessa. Ovviamente, ci sono degli imprevisti da incubo che possono far venire al viaggiatore voglia di tornare a casa e rinunciare alla vacanza.

A seguire una lista di altri imprevisti da viaggio vissuti dai nostri intervistati, che non hanno ottenuto un posto nella classifica precedente:

Ho perso denaro a causa di una truffa: 51%

Sono stato derubato: 51%

Ho dovuto fare la quarantena quando sono arrivata a destinazione: 47%

Ho dovuto affrontare una catastrofe naturale: 45%

Ho avuto un incidente d’auto: 40%

Ho perso mio/i miei figlio/i: 34%

Sono stato arrestato: 32%

*Le percentuali fanno riferimento agli intervistati che hanno vissuto un determinato incubo durante il viaggio.

A questo punto, abbiamo chiesto agli intervistati di condividere le loro storie personali sugli incubi da viaggio più indimenticabili. Uno degli intervistati ci ha detto,

« Sono stato punto da una medusa. Mi ha fatto parecchio male. »

Un’altra ha avuto una brutta esperienza nell’hotel presso cui alloggiava, così come un altro 62% degli intervistati ha detto:

“Ho alloggiato in un hotel di bassissima qualità durante il nostro viaggio a Orlando. Sembrava il set di un film dell’orrore, con macchie sulle lenzuola e muffa sulle pareti del bagno. Non lascerò mai più che mia moglie scelga una camera.”

Come si può notare, la maggior parte degli incubi di viaggio sono piuttosto comuni tra i turisti. Sebbene alcuni di essi possano sembrare la fine del mondo quando si verificano, la maggior parte ha una soluzione. Leggi fino alla fine per scoprire quali sono le precauzioni che i viaggiatori esperti adottano per evitare le situazioni più difficili.

Viaggi in aereo: gli incubi peggiori

Sapevi che… ?

In qualsiasi momento, ci sono migliaia di persone che viaggiano in aereo.

Questo significa che la possibilità di incorrere in un imprevisto è molto alta.

A seguire, ti offriamo una lista d’imprevisti in aereo in cui sono incappati i nostri intervistati.

Mi hanno perso/rubato il bagaglio a mano: 59%

Mi hanno cancellato il volo: 56%

Ho dovuto fare scalo non previsto, e questo ha fatto ritardare il mio arrivo a destinazione: 56%

Ho perso il volo: 55%

Le valigie imbarcate sono state rovinate: 52%

Mi hanno perso/rubato il bagaglio imbarcato: 50%

Mi hanno negato l’imbarco o l’arrivo a destinazione a causa di un errore nel certificato di vaccinazione contro il COVID-19, un risultato negativo o per altro motivo legato al coronavirus: 49%

*Le percentuali fanno riferimento agli intervistati che hanno vissuto almeno una volta un incubo in aereo. Ogni intervistato ha dichiarato di aver viaggiato in precedenza in aereo.

Da quello che si evince dai dati, non mancano imprevisti da incubo vissuti in aereo che possono rovinare l’esperienza di qualche viaggiatore. Alcuni di questi succedono durante il tragitto, altri all’arrivo, altri ti bloccano prima di decollare.

Uno dei nostri intervistati ha detto:

“Il nostro volo ha avuto problemi prima del decollo e abbiamo dovuto aspettare 8 ore per un altro volo”.

Ahia.

Non mi sorprendo del perché tanta gente abbia paura di volare!

Le 10 precauzioni per evitare imprevisti da incubo in aereo

Nota che:

Non c’è nessuna regola che ti rende immune a qualsivoglia imprevisto da viaggio. Per quanto si pianifichi un viaggio, le cose non sempre filano come erano state pianificate.

Però –

Questo non significa che devi rinunciare alle tue vacanze. Ci sono molti modi per ridurre significativamente le possibilità di vivere un incubo durante il viaggio.

Nel nostro studio, offriamo una lista delle precauzioni migliori per combattere possibili imprevisti da viaggio, per darvi la possibilità di sceglierne qualcuno prima di partire.

A seguire, i risultati:

Arriva in aeroporto in anticipo: 61%.

Scrivi il tuo nome e la tua destinazione su una targhetta da apporre sulla valigia: 58%

Dai un’occhiata alle previsioni meteorologiche del luogo in cui stai andando: 57%

Dai un’occhiata agli ultimi requisiti da viaggio, anche in funzione del COVID-19, nel luogo dove stai andando: 56%

Fai una fotocopia al tuo passaporto: 55%

Stampa tutte le ricevute di conferma: 55%

Mettiti in comunicazione con hotel e compagnia aerea per avere con te tutte le ricevute: 55%

Non dimenticare di controllare la tasca del sedile di fronte al tuo in aereo: 54%

Stipula sempre un’assicurazione di viaggio: 51%

Porta con te una seconda carta di credito: 50%

