La prima volta di Paris Hilton sul lago di Como: qualcuno la scambia per Chiara Ferragni

Qualcuno l'ha scambiata per Chiara Ferragni ma no, non era lei. Si trattava dell'altrettanto bionda, magra e stilosa Paris Hilton che per la prima volta nella sua vita, come ha scritto anche nel suo post di Instagram ha visitato il lago di Como. Ma come ha trascorso la sua giornata prima di volare verso il Belgio?

La bella ereditiera ha fatto per prima cosa un giro in barca per poter ammirare dall'angolazione più classica ed esclusiva tutta la costa del lago, le ville e i paesini che ad esso si affacciano. Ha definito la sua giornata meravigliosa e ha anche ammesso che non era mai venuta dalle nostre parti nonostante il suo nome sia ben celebre anche per l'Hilton Como Lake. Paris, quasi 20 milioni di follower, ha chiesto il parere dei fan sulle foto postate e sul lago di Como e, come sempre, ha riscosso un grande successo. Nesso è il luogo che Paris ha particolarmente gradito e dove si è divertita a immortalarsi in diversi scatti. Vestita di tutto punto in Louis Vitton non è passata inosservata anche se qualcuno l'ha scambiata per la nostrana Chiara Ferragni e non sono poche le segnalazioni giunte in redazione dove ci dicevano che l'imprenditrice digitale più famosa d'Italia fosse sul lago (cosa non rara) ma era davvero impossibile dato che Ferragni e famiglia sono da giorni localizzati in una mega villa a Ibiza. Alcuni fan dalla costa hanno gridato "Chiara, Chiara...." , salutando con la mano ma si trattava dell'ereditiera americana.

Le due super bionde sono comunque amiche e la Hilton aveva fatto un cameo in un videoclip di Fedez. Il mondo (dei vip) è piccolo...