Il ristorante Comasco con una stella Michelin firma un panino gourmet per Mystic Burger

Base di pane con mais, maionese con burro di arachidi, cavolo cinese saltato con salsa Kimchi, doppio hamburger di manzo e maiale e formaggio vaccino semistagionato. Eccolo "That was Good", il nuovo panino realizzato per il Mystic Burger (Como) dagli chef Davide Marzullo e Andrea Noto del ristorante Trattoria contemporanea di Lomazzo, una stella Michelin. L’hamburger sarà disponibile nelle sedi del Mystic Burger di Montorfano e Como dal 6 giugno ed è il risultato di tanti esperimenti e prove dei due giovanissimi e pluripremiati chef del ristorante di Lomazzo (Como).

"That was Good" è un concentrato di gusto e sapori, nato da un piatto di Trattoria contemporanea che gli chef hanno “trasformato” in un panino. Il cavolo cinese fermentato, con la sua piccantezza abbinato alla cremosità della parte grassa data dal burro di arachidi racchiudono un doppio burger di manzo e maiale per un risultato a dir poco goloso e umami.

"Siamo super entusiasti di questa collaborazione con Mystic Burger! In Trattoria contemporanea amiamo sperimentare con accostamenti inusuali, ed è così che è nato questo hamburger. - raccontano gli chef di Trattoria contemporanea - Abbiamo preso il nostro "cavolo cinese alla brace, burro di arachidi e salsa Kimchi", uno dei piatti storici e più apprezzati che ci accompagna fin dall’apertura di Trattoria, e l'abbiamo scomposto in un panino, accostandolo ad un buonissimo hamburger di manzo e maiale e un Latteria stagionato 10 mesi. È davvero una bomba!”

Valorizzare i prodotti del territorio

Per il Mystic questo è solo l’ultimo dei tanti panini d’autore proposti nel corso degli anni, dopo Ul Selvatic, creato in collaborazione con gli chef del Grow Restaurant di Albiate (MB) una stella Verde Michelin per la sostenibilità, o quello realizzato con lo chef stellato Davide Caranchini del ristorante Materia di Cernobbio.

La continua ricerca e la voglia di proporre ai clienti prodotti unici e di altissima qualità, infatti, ha portato i fondatori del Mystic Massimo Pasqual e Andrea Marti a sperimentare e viaggiare in cerca degli ingredienti migliori.

"La nostra idea è che non ci si debba mai fermare. - raccontano Massimo Pasqual e Andrea Marti, fondatori del Mystic Burger - Per questo amiamo aprire le porte della cucina ai migliori chef del territorio e non solo. Insieme ci piace creare ricette in grado di valorizzare gli ingredienti più ricercati e sorprendere i nostri clienti, anche quelli più abituali che chiedono sempre novità. Questo panino in collaborazione con Trattoria Contemporanea, è motivo di grande orgoglio. Non solo perché si tratta di una “ricetta stellata” ma perché lavorare con Davide e Andrea è stato unico, divertente e il risultato è fantastico: un panino che ti fa sognare ad ogni morso!”.

L'obiettivo è quello di valorizzare non solo i prodotti del territorio, ma tutte le eccellenze che si sposano con le sue ricette.

"Conosciamo Mystic Burger già da qualche anno - raccontano gli chef di Trattoria contemporanea - e ci piace molto il suo stile. Abbiamo molti punti in comune: materie prime del territorio, accostamenti particolari e una comunicazione giovane e audace. Questa unione è nata proprio da questa sintonia e dalla passione per il cibo autentico".