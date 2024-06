Ci sono ospiti nella Villa sul Lago di Como di Fedez e Chiara Ferragni

Villa Matilda, così si chiama la lussuosa dimora degli oramai ex Ferragnez sul lago di Como a Pognana Lario, in questi giorni è abitata. C'è qualcuno che usufruisce (giustamente) di questa splendida casa in attesa che venga venduta perché, come è noto, questa sarebbe l'intenzione di Fedez che è colui a cui apparterrebbe. Ma chi sono gli ospiti speciali del rapper di Rozzano? Tutto sembra rimanere in famiglia. A godersi il panorama meraviglioso sul Lago di Como sono Franco Lucia e Annamaria Berrinzaghi, meglio conosciuta come Tatiana, padre e madre di Fedez. Ed è lo stesso Franco, conosciuto sui social anche per le sue dote culinarie e per le sue ricette, a postare dei video bucolici dai giardini di Villa Matilda.

Un vero peccato che non si sia realizzato il sogno di Chiara e Federico che acquistarono la casa sul lago per circa 5 milioni di euro nel luglio del 2023 e la chiamarono come la tanto amata cagnolina Matilda.

A chi appartiene veramente la villa sul Lago di Como dei Ferragnez

Anche poche settimane fa, agli inizi di giugno, appariva una foto postata nelle storie di Instagram di Fedez dove si vedeva una bevanda appoggiata sul tavolino di Villa Matilda, riconoscibile da vari dettagli ma anche dalla geolocalizzazione messa appositamente dal rapper per far capire che era sul Lago di Como. In realtà erano stati i suoi genitori a soggiornare nella splendida casa e probabilmente a fare la foto. Sono loro i veri amanti del Lago di Como.