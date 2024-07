Il mondo fatato dell'Orrido della Val Sanagra: un vero canyon scavato nella roccia immerso nel bosco

Un bosco rigoglioso, la forra del torrente, le cascate e alcuni massi che sembrano volti di persone o animali, per chi ha ancora fantasia. L'Orrido della Val Sanagra è un vero canyon, spettacolare, stretto e profondo, che prosegue per un lungo tratto fra due imponenti pareti rocciose. Il sentiero, in alcuni tratti, è scavato nella roccia e affacciato su alti burroni, ed è percorribile tramite passerelle (non adatto a chi soffre di vertigini).

Ci facciamo accompagnare dal racconto e dalle foto di Maurizio Moro, (qui il suo profilo Instagram e la sua bio) che proponiamo integralmente nella gallery qui sotto da sfogliare per farsi accompagnare in questa nuova avventura.

Il mondo fatato dell'Orrido della Val Sanagra

"Si parcheggia a Piamuro sopra Loveno (Menaggio), un grande pascolo dove ha anche inizio il Parco Val Sanagra. Si imbocca la strada sterrata che fiancheggia il pianoro un tempo adibito a pascolo e la si segue per circa 600 metri. Si ignora la prima deviazione a sinistra per Tobi ma, appena superata la pineta, si prende sempre a sinistra il cartello che porta l’indicazione “Belvedere” e “Tobi”. Dal prato con alcuni bei castagni e una breve salita di cinque minuti , si raggiunge il Belvedere dove possiamo ammirare la Villa Bagatti Valsecchi affacciata sulla forra nell’affascinante borgo di Cardano le cui origini risalgono al 600.

Si ritorna poi sui propri passi scegliendo il sentiero che, alla nostra destra, scende verso Tobi. Lungo il cammino si incontra una piccola fontana e poi si giunge al Ponte di Tobi.

Sul ponte c’è una piccola cappelletta dedicata alla Madonna del Latte. Non si attraversa il ponte ma si prosegue a sinistra attraversando un piccolo ruscello.

Dopo aver ammirato e fotografato la cascato di Tobi (in copertina), proseguiamo il nostro percorso verso l’Orrido della Val Sanagra.

Dall’altra parte del fiume, possiamo scorgere una testimonianza di archeologia industriale: i forni di Cardano. Sono stati edificati nel 1797 e comprendevano un forno di fusione per operazioni di ghisa ordinaria, oggetti di artiglieria e una fucina con maglio.

Ci inoltriamo sempre di più nel canyon. La vegetazione è folta e sembra di addentrarsi nella foresta.

È un mondo fatato, intatto da secoli, ricco di specie botaniche e animato dalla piccola fauna locale. La forra presenta marmitte dei giganti e particolari stratificazioni rocciose che assumono sembianze di animali.

Troviamo molte passerelle create negli anni passati anche per consentire la manutenzione delle tubature dell’acquedotto di Menaggio.In alcuni punti le rocce incombono sullo stretto sentiero e bisogna stare attenti a non sbattere la testa.

Scendiamo una ripida scala e attraversiamo una passerella sul fiume Sanagra. Dopo un ultimo tratto nel bosco seguendo il sentiero parallelo al fiume giungiamo alla località Burgatto dove la famiglia Mantero aveva una delle sue antiche e prestigiose seterie che dava lavoro a molte donne della zona. Oggi, la proprietà, è stata sostituita dalla Tessitura Peverelli Alesilk.

Di fianco all'entrata della ditta prendiamo un acciottolato e delle scalette che ci portano alla frazione Loveno. Passando vicino a Villa Vigoni e alla chiesa di San Lorenzo, con un ultimo strappo su asfalto, raggiungiamo di nuovo Piamuro dove abbiamo lasciato la macchina".

Dati tecnici:

Km: 6

Dislivello: 210 metri

Difficoltà tecnica: escursionistica, ma non adatta a chi soffre di vertigine.

Giro ad anello.