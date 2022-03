L'oroscopo della settimana di Paolo Fox, segno per segno

Mentre la guerra in Ucriana ci tiene con il fiato sospeso, proviamo a scoprire se almeno gli astri sono dalla nostra parte.in questa seconda settimana di marzo che corre verso la promavera e ora legale.. Ecco quindi l'oroscopo di Paolo Fox dal 6 febbraio al 6 al 13 marzo con i segni più fortunati di questi giorni.

Ariete

Buone notizie per l’amore perché Venere sta iniziando un transito positivo e hai voglia di lasciarti andare. Attenzione solo al weekend perché sarai nervoso, ma non devi mollare: se qualcuno ti interessa devi provarci ora. Sul lavoro, arriveranno buone notizie anche perché Giove è dalla tua parte! E l’equilibrio ritornerà nella tua vita. ***** Stelle per l’Ariete.

Toro

In amore in questa settimana avrai modo di ridimensionare un rapporto, forse ti metterai in discussione. Non riesci a lasciarsi andare del tutto, forse perché soffri la lontana di qualcuno. Sul lavoro, stanno per arrivare delle spese che non ti aspettavi, ma nell’aria si respira il cambiamento. Specie se lavori in maniera indipendente. *** Stelle per il Toro.

Gemelli

L’amore va a gonfie vele e Venere è dalla tua parte. Sono favoriti i nuovi incontri, ma puoi anche rinforzare una storia che già esiste. Ora sei determinato, positivo e hai voglia di lasciarti andare. Sul lavoro, forse ti toccherà spendere tanti soldi per la casa, ma gli incontri e i contatti sono favoriti e ben accetti. ***** Stelle per i Gemelli.

Cancro

Buone notizie in amore perché Venere non sarà più contraria, ma i dubbi riguardo al passato restano. Hai voglia di amare, forse riceverai anche una proposta niente male, ma occhio ai legami con i nati sotto il segno della Bilancia e dell’Ariete. Sul lavoro, presto arriveranno belle notizie, anche se la settimana inizierà un po’ con il freno tirato. ***** Stelle per il Cancro.

Leone

Quattro stelle per il Leone. In amore è arrivato il momento delle scelte, anche se Venere è in opposizione e dovrai trascorrere le giornate con chi davvero ti merita. Cerca di non badare troppo ai giudizi, forse sei concentrato sul lavoro e poco sui sentimenti. Sul lavoro, la stanchezza si fa sentire e i guadagni forse non sono all’altezza della situazione! Non temere: presto arriveranno delle conferme!

Vergine

In amore è arrivato il momento di avvicinarti a persone che ti interessano, non devi assolutamente perdere di vista un’amicizia importante. Cerca di non ritornare sul passato, devi andare avanti ora che il cielo ti sorride. Sul lavoro, i successi li hai collezionati, ma ora inizia la fase di recupero: devi capire bene come muoverti, cosa fare per realizzarti. ***** Stelle per la Vergine.

Bilancia

Buone notizie per l’amore perché Venere è dalla tua parte e ora puoi tirare un sospiro di sollievo. Ti sei separato da poco? Bene, ora puoi tentare una nuova strada, ma devi essere fiducioso. Datti da fare anche a metà settimana. Sul lavoro, le giornate sono un po’ particolari: forse è il caso di risolvere un problema che ti trascini da tempo. ***** stelle per il segno della Bilancia.

Scorpione

In amore meglio essere prudenti, non essere frettoloso. A volte sei diffidente, ma sbagli perché potresti creare disagi maggiori: non commettere errori, marzo invita alla riflessione. Sul lavoro, ci sono buone novità e Mercurio sta per iniziare un transito importante, lo farà da giovedì. Datti da fare per risolvere un problema economico. **** Stelle per lo Scorpione.

Sagittario

Buone notizie in amore perché Venere è di nuovo dalla tua parte, devi solo rafforzare i tuoi sentimenti. Il cielo promette bene, sono favoriti gli incontri. Ma forse molti di voi non stanno cercando la storia eterna, ma solo un po’ di sano divertimento. Sul lavoro, forse è il caso di rivedere alcuni progetti: non ci sono novità, attenzione alla giornata di giovedì. Meglio iniziare a pensare a cosa desideri fare da maggio, ora non è il caso. *** stelle per il segno del Sagittario.

Capricorno

Bene l’amore, tutto va a gonfie vele. Sul lavoro da tempo non va come vorresti, quindi mai come ora hai bisogno di una persona vicina, in grado di ascoltarli. La settimana parte all’insegna della dolcezza. Sul lavoro, cambiamenti in arrivo, forse hai aperto una vertenza o hai dovuto fare un ricorso. Meglio chiarire la tua posizione, una volta per tutte. **** Stelle per il Capricorno.

Acquario

Bene l’amore perché Venere sta per entrare nel tuo segno zodiacale, ma cerca di vivere tutto con leggerezza, senza gelosia. Tutto dipenderà da te, mercoledì non passerai certo inosservato. Sul lavoro, Venere e Marte transitano nel tuo segno e le buone idee, favorite da Saturno, non ti mancano di certo. ***** Stelle per l’Acquario.

Pesci

Bene l’amore, sei in ottima forma e ad aprile Venere sarà dalla tua parte. Cerca di trascorrere del tempo con una persona che ti vuole bene: dagli spazio, non isolarti nel weekend. Non devi avere paura di sbagliare, devi vivere e lasciarti andare! Sul lavoro, nuove proposte in arrivo: dimostra a tutti quanto vali. Stai aspettando una gratifica, una soddisfazione? Marzo sarà il mese giusto per respirare un po’. **** Stelle per i nati sotto il segno dei Pesci.