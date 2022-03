L'oroscopo della settimana di Paolo Fox, segno per segno

Mentre la guerra in Ucriana continua a tenerci con il fiato sospeso, proviamo a scoprire se almeno gli astri sono dalla nostra parte.in questa terza settimana di marzo che corre verso la primavera e l'ora legale.. Ecco quindi l'oroscopo dal 14 marzo al 29 marzo con i segni più fortunati di questi giorni. Scopriamo cosa ci riservano gli astri con Paolo Fox, che racconta come le stelle influiranno sull'intera settimana.

Ariete: se c’è qualcosa che non funziona in amore, non fatene un dramma, presto le cose volgeranno per il meglio. Non esasperate le tensioni sul lavoro: prossime 48 ore cruciali per voi.

Toro: il periodo aiuta molto il vostro recupero emotivo, ma la strada da fare è ancora molto lunga. Prendete del tempo sul lavoro, e non fate scelte azzardate.

Gemelli: anche nel gioco può nascere una profonda relazione in questo periodo di forti emozioni. Soluzioni in arrivo per i problemi accumulatisi nel mondo professionale. Non mollate la presa!

Cancro: amore a gonfie vele, oggi e anche domani, cielo sereno e pacifico. Lavoro, invece, più turbolento, sappiate prendervi il vostro tempo per le decisioni importanti.

Leone: Venere inizia oggi un transito ostile per voi, non sopportate le discussioni in amore. Tanta pazienza anche sul lavoro, sembrate piuttosto tesi oggi e domani.

Vergine: sensazioni strane quelle che vi passano per la mente, il periodo vi aiuta a rivedere alcune scelte passate. Qualche complicazione dal punto di vista del lavoro, fate attenzione.

Bilancia: situazione vantaggiosa per l’amore, che ne beneficerà proprio in questo periodo. Grande voglia di cambiamento sul lavoro, ma sappiate pazientare: non è ancora il momento.

Scorpione: oggi le vostre capacità di amare e comprendere il partner si raddoppiano, fare del bene a chi vi circonda. Sul lavoro, sembrate molto più attenti ai dettagli, sicuramente merito di Mercurio.

Sagittario: Luna favorevole e incontri molto interessanti, datevi da fare con l’amore. Questa à una giornata da sfruttare anche sul lavoro, creatività in vista per voi.

Capricorno: se ci sono delle divergenze di coppia, ebbene cercate di risolvere in questi giorni. Torna la concentrazione sul lavoro, periodo prolifico grazie all’influsso di Giove.

Acquario: in questo periodo la Luna è in opposizione, cercate di rimandare le discussioni amorose. Ancora molte perplessità nel mondo del lavoro

Pesci: gli incontri che si faranno in questo periodo sono importanti sotto il fronte emotivo. Sul lavoro, cercate di capire chi sono i veri amici per future collaborazioni.